Turkcell’den ‘milli yıldızlara iş’ çağrısı

Yakın zamanda TBMM’ye sunulan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 5746 sayılı Kanun kapsamında esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge çalışanlarına genişletilmiş teşvik ve avantajlar sağlanması planlanıyor. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye’deki beyinlerin yurt dışı kaynaklı şirketler yerine, evden çalışma modeliyle Türkiye’de istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Yenilikçi bakış

Turkcell İnsan Kaynakları departmanı, geçmiş dönemlerde yurt dışında katıldığı kariyer fuarları aracılığıyla sağladıkları geniş iletişim ağının yanı sıra uluslararası kariyer platformları ve mevcut çalışanların yurt dışı bağlantıları üzerinden de “yıldız” profesyonellere ulaşmayı hedefliyor.

Yıldızlar Geri Dönüyor projesi kapsamında adaylarda, “yurt dışında yaşıyor olmak, en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak, lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sahip olmak ve teknoloji trendlerini yakından takip etmek” gibi özellikler aranıyor.

Esnek çalışma

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Esnek çalışma modeli teknoloji sektörü çalışanları için aranan bir kriter haline geldi. Bu beyinlerin kaybının önlenmesi için TBMM’ye sunulan kanun teklifi son derece önemli” dedi. Serhat Demir, kanun teklifinin, esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge personeline teşvik ve avantajlar getireceğini kaydetti.

‘Beyinlere teşvik’

Serhat Demir, “Kanun teklifinde gelir vergisi stopajı teşviki için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen süre için öngörülen yüzde 20’lik sınırın önümüzdeki dönemde daha da artırılması yönünde beklentimiz var. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla bu beyinlerin Türkiye’de kalması teşvik edilecek, teknolojik bilgi üretiminin yerli ve milli kaynaklarla sürdürülebilmesinin önü daha da açılacak” dedi.

Demir, pandemi sürecinde değişen şartlar ışığında işe alım stratejilerini de geliştirdiklerini belirterek, “bilgi çağı” olarak adlandırılan bu yüzyıldaki en büyük sermayenin, “bilgiyle donatılmış eğitimli beyin gücü” olduğuna inandıklarını vurguladı.