Turkcell’den ‘siber erken uyarı’

Turkcell mühendislerince geliştirilen ve yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen siber güvenlik servisi Bozok, haber alma yeteneği sayesinde olası atakların engellenebilmesi için gerçek zamanlı siber tehdit bilgisi sağlıyor. Dijitalleşmeyle birlikte artış gösteren siber saldırılara karşı önlem almak isteyen şirket ve kamu kurumlarına yönelik hazırlanan Bozok servisi, GSMA, FIRST gibi dünya çapında organizasyonların da içinde olduğu 50’den fazla kaynaktan gelen siber tehdit verisiyle besleniyor. Bu veriler daha sonra Turkcell Siber Güvenlik mühendisleri tarafından rafine edilerek platforma aktarılıyor



Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, siber güvenliğin kurumlar için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Özata, Bozok’un

siber tehditlere karşı proaktif yaklaşım göstermek isteyen kurumlar için geliştirildiğini belirtti.