Turkcell’den startup desteği

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 startup, geçen yıl başlatılan ‘Büyük Ortağım’ programı kapsamında, Turkcell bünyesinde Ericsson, Obaseve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu. Programa katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldı.



İş fırsatı var



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ‘Büyük Ortağım’ programıyla Turkcell ekosistemini geliştirirken ekonomiye de katkı sağladıklarını söyledi. Erkan, “Başlattığımız programla ekosistemimize dahil olan startuplara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için startup’ları desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Program kapsamına dahil olan startup’larla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Katılımcı 30 startup’ın program öncesindeki ciroları 4.1 milyon TL civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam Turkcell’in verdiği destekle 8,5 milyon TL’ye yükseldi.