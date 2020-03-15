15.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Turkcell’den uzaktan eğitime +3 GB internet desteği
Okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verdiği 3 GB’ın üstüne 3 GB daha ekleyerek tüm mobil abonelerine 6 GB internet tanımlıyor. Fiber kullanan Turkcell’liler de EBA altyapısından sınırsız şekilde yararlanabilecek.
Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada; öğretmen, öğrenci ve velilerin 3GB+3GB’lık paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP’teki Keşfet bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. Türkiye’nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam ediyor.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de hizmetinde” dedi.
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