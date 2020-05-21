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    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell’den yerli ve milli siber güvenlik
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    21.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Turkcell’den yerli ve milli siber güvenlik

    Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu kaos ortamından beslenen siber suçluların da iş başında olduğunu görüyoruz. Binden fazla kurumsal müşteriye yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunarak onların bu olağanüstü dönemde de yanında oluyoruz” dedi.

    Turkcell’den yerli ve milli siber güvenlik

    Özata, Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7 gün 24 saat esasına göre atakları izleyerek müşterilerine hizmet veren Turkcell’in, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getirdiğini söyledi. Özata, şöyle konuştu:

    “Dileyen müşterilerimize özel danışmanlık hizmeti de vererek sistemlerinin güvenliğini test ediyoruz. Bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek kendilerine özel çözümler sunuyoruz. Yeni dönemde şirketlere mutlaka güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek siber olaylara müdahale planlarını hazırlamalarını ve tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının artırılması için online eğitimlerin düzenlenmesini de önemli buluyoruz.”

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