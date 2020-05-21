Turkcell’den yerli ve milli siber güvenlik

Özata, Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7 gün 24 saat esasına göre atakları izleyerek müşterilerine hizmet veren Turkcell’in, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getirdiğini söyledi. Özata, şöyle konuştu:



“Dileyen müşterilerimize özel danışmanlık hizmeti de vererek sistemlerinin güvenliğini test ediyoruz. Bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek kendilerine özel çözümler sunuyoruz. Yeni dönemde şirketlere mutlaka güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek siber olaylara müdahale planlarını hazırlamalarını ve tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının artırılması için online eğitimlerin düzenlenmesini de önemli buluyoruz.”