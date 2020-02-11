Turkcell’in ipuçları 1 milyon seyirci çekti

Yayınlanan videolarda kaynakların verimli kullanılması, kağıt ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sorumlu tüketim gibi konularda ipuçları veriliyor. Videolarda ayrıca, Turkcell’in sürdürülebilirlik açısından topluma katkı sağlayan projelerinden bahsedilirken, günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle dünyanın geleceği için büyük değişimler oluşturulabileceği anlatılıyor. Öte yandan sürdürülebilir yaşam biçimi ipuçlarını izleyen her gün ilk 10 bin kişiye toplam 10 bin gigabayt internet hediye edildi. Hafta boyunca hediye edilen internet paketleri toplamda 70 bin gigabaytı buldu.Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, hazırladıkları videolarla müşterilerini sürdürülebilir bir geleceğe ortak etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Temel strateji

Yiş, Turkcell olarak çocuklara ve çevreye iyi bir gelecek bırakabilmek için sürdürülebilirliği her zaman temel iş stratejilerinin odağında tuttuklarını belirterek, “Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan olası çevresel etkileri önlemek için girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre geliştiriyoruz. Bu sürece çalışanlarımız ve ailelerini, tedarikçilerimizi, yatırımcılarımızı ve müşterilerimizi dahil ediyoruz” diye konuştu.