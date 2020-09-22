Turkish Cargo’dan rekor büyüme

Bayrak taşıyıcı hava kargo markası Turkish Cargo, 2020’nin ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak, özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyüdü. THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo’nun küresel havacılık sektörü için zorlu geçen pandemi döneminde güçlü bir yükseliş kaydettiği belirtildi. Açıklamada, bayrak taşıyıcı markanın, 2020 yılının ilk yarısında sergilediği performans ile özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken, küresel pazar payını da yüzde 3.9’dan yüzde 5.4’e çıkardığı vurgulandı.

Salgın tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarının yüzde 28 daraldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, THY’nin geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü.”

Sağlık taşıdı

Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda “CEIV Pharma” sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 31 Ağustos arasında, 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşırken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100’den fazla sefer düzenledi.

Koronavirüse karşı geliştirilecek olan aşının tüm dünyaya ulaştırılabilmesi kapsamında hem geniş uçuş ağı hem de aşı taşıma yeterlilik sertifikalarıyla Turkish Cargo ön plana çıkıyor. Marka, aktif ısı kontrollü olan Envirotainer ve CSafe konteynerleri, elektrikli klima kabı olan Opticooler, Termal Dolly ve termal izolasyonlu tek kullanımlık örtüler kullanarak yüksek hassasiyete sahip olan sağlık ürünlerini taşıma konusunda önemli bir güce sahip. Turkish Cargo, İstanbul ve Atatürk havalimanlarındaki tesislerinde, toplam 3 bin 500 metrekare alanı bulunan farklı ısı aralıklarına sahip özel kargo depolama odalarında yüksek standartta koruma sağlıyor.

THY’nin 2023 hedefleri arasında, Turkish Cargo’nun en iyi 5 hava kargo markasından biri olması yer alıyor.

‘Ülkemizden öğrendik’

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Turkish Cargo’nun ilk yarıdaki hızlı büyüme performansını, Twitter’dan yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Yahya Üstün şunları kaydetti:

“Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28.5 daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik.”