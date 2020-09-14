BİST1.1090.54EURO8.890.47USD7.490.30ALTIN469.060.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye 103 ülkeye 10,8 milyon dolarlık çay ihraç etti
    ABONE OL
    14.09.2020 - 11:05 | | AA

    Türkiye 103 ülkeye 10,8 milyon dolarlık çay ihraç etti

    Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 103 ülkeye 10 milyon 772 bin dolarlık çay satıldı.

    Türkiye 103 ülkeye 10,8 milyon dolarlık çay ihraç etti

    AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde 2 bin 753 ton çay ihraç edildi. Bu dönemde ihraç edilen çay miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Değer bazında ise çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 10 milyon 772 bin dolara çıktı.

    Türkiye bu dönemde toplamda 103 ülkeye çay ihraç etti. Belçika, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ABD ve Hollanda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

    Belçika, 3 milyon 915 bin dolarlık çay ihracatıyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 339 bin dolarlık ihracatla Almanya, 710 bin dolarlık ihracatla KKTC, 709 bin dolarlık ihracatla ABD, 639 bin dolarlık ihracatla Hollanda takip etti.

    "Ülkemizden en fazla çay, Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yapıldı"

    DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen çay ihracatında artış olduğunu söyledi.

    Son yıllarda Türk çayına ilginin arttığını vurgulayan Turgut, şöyle konuştu: "Ülkemizden en fazla çay, Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yapıldı. ABD'ye yapılan ihracat da son yıllarda hızlı bir gelişme göstererek yüzde 50 arttı. Çay ihracatımızın son 10 yılda sıfır noktasından bu düzeylere sıçrama yapması büyük bir başarıdır. Ürünümüzün kalitesinin uluslararası piyasalarda bilinirliğinin artması, ürün kalitemiz, Türk çayının doğal ve aromatik özellikleri sektörü bu başarı noktasına ulaştırdı."

    Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üzerine dolap devrilen minik Ebrar öldü

    Üzerine dolap devrilen minik Ebrar öldü

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

    7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

    Sıradaki Haber