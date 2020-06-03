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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı
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    03.06.2020 - 11:50 | | AA

    Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), vatandaşlara kısa mesajla (SMS) gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu.

    Türkiye Bankalar Birliği'nden kısa mesajla gelen uygulama linklerine dair uyarı

    TBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''SMS ile gelen uygulama linklerine karşı ihtiyatlı olalım.'' ifadesi kullanıldı.

    Paylaşımda yer alan videoda ise ''Cihazınıza SMS ile gelen ve banka uygulamasını çağrıştıran linklerden uygulama indirmeyin. Mobil cihazınıza güncel bir antivirüs programı yükleyin.'' uyarılarına yer verildi.

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