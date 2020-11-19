SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB Faiz oranı ne oldu, kaç oldu?

Piyasaların gözü kulağı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı... Politika faiz kararının artıp artmayacağı ekonomi ile ilgilenenlerin gündeminden düşmezken bugün Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyordu. Merkez az önce politika faizini duyurdu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 10,25 olan politika faizini yüzde 15'e çekti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi. Foreks anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faiz artırımı beklerken, medyan tahmin 475 baz puan artış yönünde oluşmuştu.

TCMB önceki iki toplantısında da sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %12,47, 12 ay sonrası için %10,77 ve 24 ay sonrası için %9,20 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %12,1, 2021 yıl sonu için %9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.