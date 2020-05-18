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    18.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye e-lojistik’te dünyada merkez olacak

    Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesine ilişkin, “Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. Dünyanın tam merkezinde Türkiye’yi dev bir lojistik hub olarak değerlendireceğiz. Böylece, Türkiye e-lojistik alanında da merkez olacak” dedi.

    Türkiye e-lojistik’te dünyada merkez olacak

    Gül, AA’ya yaptığı açıklamada Çin’in başlattığı ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesinin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını belirten Gül, “Projenin batı tarafında yer alan Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Avrupa Birliği içerisinde 7 adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini daha da geliştirdik” diye konuştu. Gül, sektördeki 45 yıllık tecrübeleri sayesinde ‘Tren ve TIR Taşımacılık Modeli’ni hayata geçirdiklerini kaydederek, “Türkiye’nin de dahil olduğu ve ülkesel olarak 100 milyar dolarlık bir ticareti kapsayan bu ağ önemli bir çalışma olacak ve Türkiye’yi dünya için daha önemli hale getirecek” dedi. 

    Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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