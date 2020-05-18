Türkiye e-lojistik’te dünyada merkez olacak

Gül, AA’ya yaptığı açıklamada Çin’in başlattığı ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesinin modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğunu, Türkiye’nin de bu çalışmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çin’den başlayan proje için ülkede 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapabilecek bir altyapı kurduklarını belirten Gül, “Projenin batı tarafında yer alan Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Avrupa Birliği içerisinde 7 adet depo ve dağıtım merkezi için çalışmamızı yaptık. Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini daha da geliştirdik” diye konuştu. Gül, sektördeki 45 yıllık tecrübeleri sayesinde ‘Tren ve TIR Taşımacılık Modeli’ni hayata geçirdiklerini kaydederek, “Türkiye’nin de dahil olduğu ve ülkesel olarak 100 milyar dolarlık bir ticareti kapsayan bu ağ önemli bir çalışma olacak ve Türkiye’yi dünya için daha önemli hale getirecek” dedi.