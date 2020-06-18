‘Türkiye ekonomik güç merkezi olacak’

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), EU Talks kapsamında, DEİK Başkanı Nail Olpak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in katılımıyla bir webinar düzenledi. Burada konuşan Chakrabarti, Türkiye’ye güveninin, EBRD olarak, Türkiye’de yaptıkları 10 yıllık yatırımdan öğrendikleri her şeyden kaynaklandığını dile getirdi. Chakrabarti, “Salgının başlangıcından bu yana, özel sektöre verilen kredileri artırmak için kilit Türk bankalarına yarım milyar dolar aktardık” dedi. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de, “Türk şirketleri, Kovid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerindeki boşlukları doldurdu” diye konuştu.