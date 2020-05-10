Türkiye ekonomisine 394 milyar TL katkı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandeminin etkilerinin oldukça yoğun hissedildiği bu dönemde, müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, büyük özveriyle çalışıyor, çözümün bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.



İstikrar kalkanı

Hazırladıkları 9 maddelik ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi kapsamında sağladıkları desteklere değinen Üstünsalih, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 43 bin müşterimizin 23.5 milyar TL’lik kredisini öteledik. 346 bin bireysel müşterimizin, 17.7 milyar TL kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. Birçok müşterimizin kredilerini yeniden yapılandırdık. Hazine Destekli KGF kefaletiyle işe devam destek kredisinden, maaş ve çek ödemelerine kadar birçok alanda işletmelere destek veriyoruz. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketi ile düşük gelirli vatandaşlarımızın da yanındayız” diye konuştu.



Kredide % 13.6 artış



Üstünsalih, nakdi kredilerin yılın ilk üç ayında yüzde 13.6 büyüyerek 312 milyar TL’yi aştığını belirtti. “Söz konusu büyüme oranı, sektörün ortalama nakdi kredi büyümesinin üzerinde gerçekleşmiştir” diyen Üstünsalih, “2019 sonuna kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9.8’den yüzde 10.8’e; toplam aktiflerdeki pazar payımızın yüzde 8.8’den yüzde 9.5’e çıkması milli ekonomiye destek olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirdiğimizin net göstergesidir. Mevduatlarımız, üç ayda yüzde 7 artarak 269 milyar TL’ye ulaştı. Uluslararası piyasalardan en çok kaynak getiren banka olduk. Aktif rasyosu en yüksek bankalardan biri olarak ekonomiye desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, fonlama yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.