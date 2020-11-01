85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Finans’tan 60.5 milyarlık katkı
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye Finans’tan 60.5 milyarlık katkı

    Türkiye Finans Katılım Bankası, üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye Finans, toplam aktif büyüklüğünü yüzde 54 artışla 80.6 milyar liraya çıkarttı.

    Türkiye Finans’tan 60.5 milyarlık katkı

    Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin şu bilgileri verdi:

    “2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullandırılan ve toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırmaya devam ettik, ülke ekonomisine ayırdığımız kaynağı artırarak 60.5 milyar lira katkı sağladık. Geçtiğimiz yıl sonunda 40 milyar lira değerinde olan Türkiye Finans’ın toplanan fonları ise eylül sonu itibarıyla yüzde 50 artışla 60 milyar lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde nakdi kullandırılan fonlar yüzde 54 artışla 51.3 milyar lira, gayri nakdi fon büyüklüğü yüzde 26 artışla 9.2 milyar lira oldu. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme vizyonu doğrultusunda özkaynak kârlılığını geçen yıl sonuna göre yüzde 8.27’den yüzde 15.5’e çıkaran Türkiye Finans’ın 2020 üçüncü çeyrek özkaynak toplamı ise 5.3 milyar liraya ulaştı.”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber