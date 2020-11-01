Türkiye Finans’tan 60.5 milyarlık katkı

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullandırılan ve toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırmaya devam ettik, ülke ekonomisine ayırdığımız kaynağı artırarak 60.5 milyar lira katkı sağladık. Geçtiğimiz yıl sonunda 40 milyar lira değerinde olan Türkiye Finans’ın toplanan fonları ise eylül sonu itibarıyla yüzde 50 artışla 60 milyar lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde nakdi kullandırılan fonlar yüzde 54 artışla 51.3 milyar lira, gayri nakdi fon büyüklüğü yüzde 26 artışla 9.2 milyar lira oldu. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme vizyonu doğrultusunda özkaynak kârlılığını geçen yıl sonuna göre yüzde 8.27’den yüzde 15.5’e çıkaran Türkiye Finans’ın 2020 üçüncü çeyrek özkaynak toplamı ise 5.3 milyar liraya ulaştı.”