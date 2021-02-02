MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 924 milyon dolar kazandı
ABONE OL
02.02.2021 - 14:51 | | AA

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 924 milyon dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020-31 Ocak 2021 döneminde 132 bin 772 ton fındık ihracatı karşılığında 923 milyon 958 bin 494 dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 924 milyon dolar kazandı

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2020-2021 fındık ihracat döneminin 5 ayının geride kaldığını belirtti.

Sezonun 1 Eylül 2020-31 Ocak 2021 döneminde 132 bin 772 ton fındık ihracatı karşılığı 923 milyon 958 bin 494 dolar gelir sağlandığını ifade eden Sevinç, "2019-2020 sezonunun aynı dönemindeki ihracatın 195 bin 558 ton karşılığı 1 milyar 272 milyon 631 bin 109 dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında yüzde 32,10, döviz girdisinde yüzde 27,39 azalış olduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Sevinç, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı: "Ocak 2021'de 26 bin 66 ton karşılığı 191 milyon 121 bin 948 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ocak 2020'deki ihracatın 27 bin 556 ton karşılığı 182 milyon 914 bin 228 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında yüzde 5,40 azalış, döviz girdisinde ise yüzde 4,48 artış olduğu görülmektedir."

Ocak ayı fındık ihracatını nisbi de olsa sevindirici bulduğunu aktaran Sevinç, trendin bu şekilde sürmesini umduklarını kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yüzde 50' deyip duyurdu: İki ülkeden biri oldukCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Kadıköy Kaymakamlığı'ndan karar! 7 gün boyunca yasaklandı

    Son dakika... Kadıköy Kaymakamlığı'ndan karar! 7 gün boyunca yasaklandı

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?

    e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?

    Sıradaki Haber