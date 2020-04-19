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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması
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    19.04.2020 - 16:33 | | AA

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek dağıtımlarında yaşanan bazı münferit olayların, medyada sürekli gösterilmesinin süreci baltalamaktan öteye gitmeyeceğini bildirdi.

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması

    Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, dün olduğu gibi bugün de ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı.

    Bu hafta, ekmek dağıtımlarının daha düzenli olması düşüncesiyle, vali ve kaymakamlıkların başkanlığında, fırıncılar odası, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlar kurulduğunu ve her mahalle muhtarının görüşü de alınıp dağıtım bölgeleri oluşturularak sürecin yönetildiğini anımsatan Balcı, "Ancak, bazı münferit olayların, kimi yayın organlarında üzerine basa basa veriliyor olması, süreci baltalamaktan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

    Balcı, odalardan aldıkları geri bildirimlere göre söz konusu illerde, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının, fırınlara ait araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde dağıtıldığını belirterek, süreci yürüten fırıncı, kamu kurum ve kuruluşları ile Vefa Sosyal Destek Birimleri çalışanlarının da aralarında olduğu bütün taraflara teşekkür etti.

    Sırp polisinden karantinaya uymayan kişiye dayakDünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin birçok ülkede karantina uygulaması devam ediyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp polisi, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı tokatladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.
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