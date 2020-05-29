'Türkiye güçlü bir başlangıç yaptı'

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme yakalamasının ardından, 2020 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 4,5'lik bir büyüme ile güçlü ve pozitif bir başlangıç yaptı. Ocak ve şubat aylarındaki verilere baktığımızda ise mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi yaşanmasaydı, ülke ekonomimizin çok daha yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. İlk çeyrekte gösterdiğimiz yüzde 4,5'lik büyüme başarısının, ekonomi yönetimimizin aldığı isabetli kararlar ve ekonomi alanındaki reel sektör ve finans sektörü dahil tüm paydaşların bunu destekleyen proaktif adımlarının bir göstergesi olduğunu görüyoruz. Pek çok gelişmiş dünya ekonomisinin dahi ciddi küçülme yaşadığı, daralma riski ile karşı karşıya olduğu bir küresel krizi yaşarken, Türkiye'nin gösterdiği bu performans oldukça umut verici bir tabloyu ortaya koyuyor.

Pandemi etkisiyle birlikte 2020'nin ikinci çeyreğinde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bir ekonomik daralma beklentisi var. Ancak hükümetimizin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, İşe Devam Kredisi ve diğer çok doğru desteklerle, bu zorlu süreci en az hasarla atlatacağımızı görüyoruz. Adım adım normalleşme kapsamında, haziran ayı itibarıyla ekonomimizin tekrar canlanmaya başlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte, önümüzdeki süreçte salgının seyrine göre üçüncü çeyrekte daha hızlı bir toparlanma yaşayacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla, son çeyrekte yeniden pozitif bir büyüme trendi yakalayarak, Türkiye ekonomisinin 2020 yılını küçülme öngörülerinin aksine, pozitif bir büyüme ile tamamlayacağını düşünüyoruz."

"Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 2020 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en önemli 7 ekonomisi olan, G-7 ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişim ortalama yüzde eksi 1,26, OECD ülkelerinde ise aynı dönem için ortalama yüzde eksi 1 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Gülle, Türkiye büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 gibi bir oranı yakalaması, özellikle Türkiye ekonomisinin şoklara dayanıklı yapısı olduğunu belirterek, "Hükümetimizin virüsle mücadeleyi ciddiye alarak, 10 Ocak'tan bu yana attığı yerinde adımlar sayesinde virüsün ülkemize girişinin geciktirilmesi ile mümkün hale geldi." açıklamasında bulundu.

Gülle, şunları kaydetti:

"2020 yılına güçlü bir şekilde başlayan ve yılın ilk iki ayında Cumhuriyet rekorları kırarak mart ayı ortalarına kadar bu olumlu performansını koruyan ihracatımızın önemli katkısıyla ABD'nin yüzde 5, Fransa'nın yüzde 5,4, Çin'in yüzde 6,8, Almanya'nın yüzde 2,3 ve Birleşik Krallık'ın yüzde 1,6 küçüldüğü bu dönemde ülkemiz bu düzeyde bir büyüme oranı yakaladı. Ülkemizin yakaladığı bu başarının Türkiye ekonomisinin dünyadaki algısına olumlu yönde sağlayacağı katkı da göz ardı edilemeyecek düzeyde olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklamış olduğu yeni normale geçiş adımları ile birlikte dünyanın da aynı anda yeni döneme geçişiyle üretim ve ihracat kanallarının canlanacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz."