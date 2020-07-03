Türkiye güvenli listesinde olmalı

Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Temaslarında, turizm konusunun da ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile yaptıkları bu ziyarette, Kovid-19 salgını sürecine ilişkin verileri muhataplarıyla paylaştıklarını vurguladı.

Alman denetimi



Çavuşoğlu, Türkiye’nin güvenli ve sağlıklı bir ortamda Almanya’dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun ve tüm tedbirleri aldığının altını çizerek, tüm tesislerin, havaalanlarının ve transferler dahil tüm sürecin Alman firmalarca sertifika edildiğini ve denetiminin de onlar tarafından yapılacağını belirtti. Çavuşoğlu, “Alman dostlarımız da Türkiye’ye tatile gelmek istiyor. Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye’nin güvenli ülke listesinde olması lazım. Sağlık konusunda dünyada en iyilerden bir tanesi Almanya, bir tanesi de Türkiye” dedi.



İzole tatil tedbiri



Çavuşoğlu, Türkiye’de kullanılan bazı ilaçların Almanya’da ruhsatsız olmasının seyahat uyarısının sebepleri arasında gösterilmesine yönelik soruya, “Hiçbir hastaya ya da turiste şu ilacı kullanacaksın şeklinde bir dayatma yapılamaz” şeklinde yanıt verdi. Çavuşoğlu, Alman Sağlık Bakanlığı ve uzmanları Türkiye’deki tedavi yöntemleri ve hastaneleri görmeye davet ettiklerini de belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’de bir turistte virüs görülürse, durumu da ağır değilse 14 günlük izolasyon sürecini isterse hastanede değil oteldeki izole bir bölgede geçirebilir. Bunun için hazırlığımız var, otellerde izole bölümler ayrıldı ki pozitif vaka varsa o kişi orada tatilini sürdürsün, diğerlerine bulaştırmadan aynı hizmetleri alsın. Her türlü alternatifi düşünerek tedbir aldık ve bunun da sertifikasyonunu Alman şirketleriyle birlikte yaptık.”



Gelmeye başladılar

Çavuşoğlu, uyarılara rağmen Alman turistlerin Türkiye’ye gelmeye başladığını da ifade ederek, Almanlar ile Almanya’da yaşayan Türklerin seyahatlerini tamamladıktan sonra 14 gün izolasyon kuralından çekindiklerini söyledi. Kendisinin de Antalya’da Alman komşuları bulunduğunu ve onların Türkiye’ye gelmeye başladığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bunun sebebi Türkiye’yi güvenli görmeleri. Bu seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa daha rahat bir ortamda gelecekler” diye konuştu.



Zirve turizme ‘umut’ verdi



Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyaretleri turizme umut verdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alpmeşe’nin de katıldığı ziyarette, Antalya, Muğla gibi Türkiye’nin turizm destinasyonları masaya yatırıldı. Kovid-19 vakalarının az görüldüğü bu illerde “Güvenli Turizm” ve vaka sayılarının azlığı Alman hükümet yetkililerine görüşmelerde tek tek anlatıldı. Olumlu geçen görüşmelerin ardından Antalya ve Muğla gibi bölgelerin “güvenli” olarak ilan edilebileceği edinilen bilgiler arasında. l ANKARA Milliyet