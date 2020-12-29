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29.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ile İngiltere arası serbest ticaret

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile bugün serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını bugün Türkiye ile imzalayacak.

Türkiye ile İngiltere arası serbest ticaret

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi. Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor.

 

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