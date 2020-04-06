Türkiye İş Bankası'ndan hesap sahiplerine duyuru

Türkiye İş Bankası A.Ş., 2021 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan, yatırımcılara ait Banka nezdinde zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

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