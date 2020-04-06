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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye İş Bankası'ndan hesap sahiplerine duyuru
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    06.04.2020 - 10:35 |

    Türkiye İş Bankası'ndan hesap sahiplerine duyuru

    Türkiye İş Bankası yatırımcılara ait Banka nezdinde zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin ilan yayınladı.

    Türkiye İş Bankası'ndan hesap sahiplerine duyuru

    Türkiye İş Bankası A.Ş., 2021 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan, yatırımcılara ait Banka nezdinde zaman aşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin hesap sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilan verdi.

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      Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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