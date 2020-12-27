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27.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye ‘merkez’ olur üretim Şubat 2021’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin’den ve Uzakdoğu’dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi.

Türkiye ‘merkez’ olur üretim Şubat 2021’de

Mustafa Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesi için yapılan çalışmalara dikkat çekerken, Çinli dev Oppo’nun yatırımına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Bana aktardıkları; 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları… Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı.”

Varank, gelecek yıllarda Türkiye’de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurguladı.

 

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