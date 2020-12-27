Türkiye ‘merkez’ olur üretim Şubat 2021’de

Mustafa Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesi için yapılan çalışmalara dikkat çekerken, Çinli dev Oppo’nun yatırımına ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Bana aktardıkları; 1.000 kişilik istihdam oluşturacakları… Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı.”

Varank, gelecek yıllarda Türkiye’de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurguladı.