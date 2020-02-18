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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Ocak'ta Avrupa otomobil satışlarında 11. oldu
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    18.02.2020 - 12:15 | | DHA

    Türkiye Ocak'ta Avrupa otomobil satışlarında 11. oldu

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Türkiye, toplam otomobil satışlarında Avrupa'da 11. sırada yer aldı.

    Türkiye Ocak'ta Avrupa otomobil satışlarında 11. oldu

     

    Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7.4 azaldı ve geçen yılki 1.23 milyon adetten, 1.14 milyon adete geriledi.

    AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16.3 ile İzlanda ve yüzde 14.1 ile Polonyada görüldü.

    Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 35.1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6.2 oranlarıyla yer alırken, Türkiye, yüzde 100.5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

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