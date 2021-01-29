Türkiye otomotiv montaj ve üretim tesisi sayısında 18 Avrupa ülkesini geçti

Otomotiv sanayisinin uluslararası niteliği nedeniyle küresel dinamikler, otomotiv sanayinin gelişiminde giderek artan bir öneme sahip oluyor. Türkiye otomotiv sanayi Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sürecinin oluşturduğu rekabet ortamında gelişmesini sürdürürken, uluslararası rekabetçiliğini ortaya koyduğu başarılarla da ispatladı.

Türkiye otomotiv sanayinin, 1960’larda ticari araç üretimiyle başlayan üretim yolculuğu, 1970’li yıllarda otomobil üretimini de içerisine aldı. Bugün itibarıyla Türkiye hem tedarik hem de ana üretimiyle Avrupa'da en önemli ülkelerden biri haline geldi.

Son 20 yılda çok ciddi yapısal değişim geçiren Türkiye otomotiv sanayisi, gelişmiş pazarlara ihracata yönelik bir sanayi yapısına dönüşürken, sürdürülebilir üretim rekabetçiliğini Ar-Ge alanına da genişletti ve sıfırdan araç tasarlama ve devreye alma kabiliyetlerine ulaştı.

Üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden Türk otomotiv sanayisi, otomotiv satışları açısından da Avrupa'da önemli bir konumda yer alıyor.

Avrupa'da en fazla üretim tesisi Almanya'da

AA muhabirinin Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlediği verilere göre, 2019 itibarıyla AB ülkeleri, Birleşik Krallık, Türkiye, Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan gibi ülkelerin yer aldığı Avrupa Kıtası'nda, 298 otomobil fabrikasında, binek otomobil, hafif ticari araç, ağır ticari araç, otobüs ve motor üretiliyor.

Buna göre, Avrupa'da, 196'sı AB sınırları içinde yer alan 298 otomobil montaj ve motor üretim tesisi bulunuyor. Avrupa'daki 142 fabrikada otomobil, 38'inde hafif ticari araç (kamyonet), 58'er fabrikada ağır hizmet aracı ile otobüs ve 71'inde de motor üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye Avrupa Kıtası'nda beşinci, AB'de dördüncü ülke

ACEA'nın verilerine göre, Avrupa Kıtası'nda en fazla tesis 42 adetle Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da bulunuyor. Ardından 31 tesisle Rusya ile Fransa, 30 tesisle Birleşik Krallık, 23 tesisle İtalya ve 17 tesisle de Türkiye ile İspanya sıralandı.

Böylelikle 17 tesis ile Türkiye, tesis sayısında 18 Avrupa ülkesini geride bırakarak, Avrupa Kıtası'nda beşinci oldu.

Yalnızca AB ülkeleri kategorisinde ise Almanya'yı 31 üretim tesisiyle Fransa, 23 üretim tesisiyle İtalya, 17 tesisle İspanya ve 16 tesisle de Polonya izliyor.

AB üyeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye, listede yer alan 17 ülke arasında İspanya ile birlikte dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'deki üretim tesisi sayısı Polonya ve Çekya'dan fazla

AB sınırlarına dahil olmayan ancak ACEA tarafından Avrupa olarak nitelendirilen kategoride yer alan ülkeler arasında ise Rusya, 31 üretim tesisiyle ilk sırada konumlandı.

Bu ülkeler kategorisinde de Birleşik Krallık 30 üretim tesisiyle ikinci ve 17 üretim tesisiyle de Türkiye üçüncü oldu.

Türkiye ayrıca 17 üretim tesisiyle, Polonya ve Çekya gibi Türkiye'nin alternatifleri olarak görülen ülkelerin de dahil olduğu 13 AB ülkesini geride bıraktı.