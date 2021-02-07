Türkiye rekabette hedefini yükseltti

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabet hukukunun uygulanması açısından Türkiye’de yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlandığını bildirdi. Küle, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, kozmopolit kültürü, zengin doğal kaynakları, güçlü hukuki ve kurumsal altyapısıyla yatırımlar için eşsiz bir ortam sunduğunu söyledi.

Yatırımcıların yatırım kararlarını belirlerken rekabet hukuku kurallarını etkili şekilde uygulayan rekabet otoritesinin varlığını da dikkate aldıklarını vurgulayan Küle, şöyle konuştu: “Bu durum, kamu otoriteleri tarafından tüm teşebbüslere eşit şartlar sunulacağı, yerel teşebbüslere ayrımcı davranılmayacağı yönünde yatırımcıya güven vermekte ve yabancı yatırımcıların girişine katkı sağlamaktadır. Rekabet Kurumu olarak, yabancı yatırımlar için

uygun ortam yaratılması hususunda üzerimize düşen görevi titizlikle gerçekleştirmekteyiz.”

AB’ye uyumlu

Küle, Türkiye’nin rekabet hukuku açısından AB müktesebatına uyumunun tam olduğunu, bunun AB ilerleme ve AB Türkiye raporlarında tespit edildiğini anlattı. Küle, Rekabet Kurulu’nun da kararlarını tam bağımsız aldığını söyledi.

Küle, “Bu bağlamda rekabet hukukunun uygulanması açısından Türkiye’de yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde bir ortam sağlanmaktadır” dedi.

Birol Küle, Türkiye’nin rekabet hukuku rejiminde diğer bazı ülkelerde olan kamu-özel ayrımı dahi olmadığını, yerli-yabancı ayrımı ya da kamu-özel ayrımı yapılmadan bütün iktisadi aktörlere eşit şekilde uygulandığını ve bunun herhangi bir istisnası olmadığını belirtti.

Birleşme ve devralma

Birleşme ve devralma işlemlerinde, 2019’da Rekabet Kurumu tarafından incelenen 208 yoğunlaşma işleminin sadece 38’inde tarafların tamamının Türkiye çıkışlıyken, 115’inde tarafların tamamını yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerin oluşturduğunu kaydeden Küle, şöyle konuştu:

“2019’da yabancı yatırımcılar tarafından 46 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. İşlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 6 işlem ile Japonya kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde 3 yabancı yatırımcı tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı ise yaklaşık 36 milyar 177 milyon liradır.”

Küle, AB’nin ‘2020 Türkiye Raporu’nda Rekabet Kurumu ve işleyişinin oldukça yeterli ve AB müktesebatıyla uyumlu olduğunun ifade edildiğini, kurumun bağımsız karar alma ve rekabet hukukunu uygulamada yeterli kapasiteye sahip bulunduğunun belirtildiğini aktardı.

İlk sıralarda

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WPO) tarafından her yıl dünyadaki yenilikçilik (inovasyon) faaliyetleri ölçülerek, ‘Küresel Yenilikçilik Endeksi’nin yayımlandığını belirten Küle, bu endekste ülkelerin, kredi almanın kolaylığı, özel firmalara verilen yerel kredilerin GSMH’ye oranı gibi kriterlere göre sıralandığını, bir kriterin de ‘yerel rekabetin yoğunluğu’ olduğunu dile getirdi. Küle, “Bu kritere göre 2019’da Türkiye tüm ülkeler arasında 6’ncı sıradadır. Bu durum ülkemiz ekonomisinin oldukça rekabetçi olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Mevzuata dijital ayar

Küle, küresel ajandanın birinci maddesinin dijitalleşme ve koronavirüs salgını kaynaklı eşitsizlikler olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Dijital dünyanın giderek gelişmesi bu alandaki çalışmalarımızı da hızlandırdı. Yol haritasını belirlemek üzere geçen yıl başlattığımız ‘Dijitalleşme ve Rekabet Politikası’ çalışmamızı sonuçlandırmayı planlıyoruz. Bu çalışma rekabet mevzuatımızı dijital ekonomi için revize ederek gerekirse reform yapma ihtiyacını ortaya koyacaktır. Çalışmada, dünyadaki rekabet otoritelerinin dijitalleşme çalışmaları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaçlarına göre politika dizayn edilmesi planlanmaktadır. Bir diğer sektör incelmesi de ‘e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi’ olup Google, Yemek Sepeti soruşturmalarımız dışında Çiçek Sepeti, Sahibinden, Nadir Kitap gibi devam eden soruşturmalarımızda dijital platformların rekabete zarar verip vermediğini inceliyoruz.”

Facebook’a soruşturma gündemi

Dijital pazarlardaki rekabet ihlallerine hızlı ve etkin şekilde müdahale edileceğini vurgulayan Küle, “Facebook soruşturması, kurulun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla resen başlatılmış olup 2021’de dairemizin iş yoğunluğunun önemli bir parçasını oluşturacaktır” dedi.