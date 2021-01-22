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22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Türkiye rüzgârı’ 44 ülkede esecek

Türkiye’de faaliyet gösteren 79 firmadan, 6 kıtada 44 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor.

‘Türkiye rüzgârı’ 44 ülkede esecek

 

Türkiye rüzgâr enerjisi sektöründe bu yıl 2 bin 500 megavat ilave kapasite hedeflenirken, koronavirüs salgınının etkisiyle yıl sonu itibarıyla devreye giren rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 1200 megavat seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Söz konusu kapasiteyle toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 8.5’i sağlanırken, yaklaşık 1 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçiliyor.

Böylece, yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam rüzgâr enerjisi kurul gücünün 10 bin megavata yaklaşması bekleniyor. Türkiye rüzgâr enerjisi sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği verilerine göre, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren 79 firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgâr enerjsi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 70’ini bu ihracat kalemi oluşturuyor.

Avrupa beşincisi

Türkiye bu yılki ekipman üretimiyle Avrupa’da 5. sıraya yükseldi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi Başkanı Hakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu yıl hedeflenen 2 bin 500 megavatlık proje planı için türbin imal edildiğini söyledi.

Mevcut durumda, 15 bin kişilik istihdam sağlayan rüzgâr enerjisi sektöründe büyümenin devam etmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

“30 Haziran 2021’den sonra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona eriyor. Bu mekanizmayla sanayici, yatırımcı ve kurulu güç bakımından rüzgâr enerjisinde iyi bir düzeye geldik. Türkiye, rüzgâr enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri oldu. Bu kapsamda, rüzgâr enerjisi sektöründeki büyümenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yerli imalatı destekleyecek ve finanse edilebilir yeni bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bir alım garantisi oluşturmamız şart. Yerli imalata desteğin de 10 yıl olması gerekiyor.”

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