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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden sağlıkçılara ve uzaktan çalışanlara destek
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    01.04.2020 - 10:59 | | AA

    Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden sağlıkçılara ve uzaktan çalışanlara destek

    Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi firmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sektörü ve uzaktan çalışanların ihtiyaç duyacağı siber güvenlik önlemlerine yönelik ürün, hizmet ve eğitimleri ücretsiz paylaşıyor.

    Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden sağlıkçılara ve uzaktan çalışanlara destek

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok kamu kurumu ve özel firmanın uzaktan çalışma sistemine geçmesinin ardından, güvenli erişimin sağlanması ve kritik verilerin korunması açısından siber güvenlik önlemleri ön plana çıktı.

    Başkanlığın himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de bu amaçla, sağlık sektörü ve uzaktan çalışanların ihtiyaç duyacağı siber güvenlik önlemlerine yönelik kampanya başlattı.

    Kümelenme üyesi firmalar, işlerin aksamadan güvenli şekilde devam ettirilmesini sağlamak için yerli ve milli imkanlarla ürettikleri siber güvenlik ürünlerini, hizmet ve eğitimlerini ücretsiz paylaşıyor.

    Kampanyaya ilişkin bilgiler, Kümelenmenin internet sitesi "www.siberkume.org.tr" ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzaktan çalışmada güvenli erişim ve kritik verilerin korunmasının önemine dikkati çekti. Demir, şunları kaydetti:

    "Ayrıca sağlık sektörümüzün de bu süreçte en sorunsuz şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Bu ihtiyaca dönük olarak ürün, hizmet ve eğitimleri ücretsiz olarak sunarak sağlık sektörü ve evden çalışanlara destek olan Siber Güvenlik Kümelenmesi firmalarını tebrik ediyorum."

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