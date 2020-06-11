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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye ve Hindistan, G-20'de ilk çeyrekte büyüyen iki ülke oldu
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    11.06.2020 - 15:43 | | AA

    Türkiye ve Hindistan, G-20'de ilk çeyrekte büyüyen iki ülke oldu

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kovid-19 salgınına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içinde sadece Türkiye ve Hindistan'ın GSYH'sini artırdığını duyurdu.

    Türkiye ve Hindistan, G-20'de ilk çeyrekte büyüyen iki ülke oldu

    Türkiye, mevsimsellikten arındırılmış olarak ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 ile G20 ülkeleri içinde en fazla ekonomik büyüme elde eden ülke olarak da belirlendi.

    OECD, G20 ülkelerinin ilk çeyreğe ilişkin geçici büyüme verilerini içeren raporu yayımladı.

    Rapora göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için dünya çapında alınan tedbirler, G20 bölgesinde reel GSYH'nin ilk çeyrekte 2019'un son çeyreğine göre yüzde 3,4 gerilemesine neden oldu. Bu, kayıtların tutulduğu 1998'den bu yana oran bazlı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

    2009'da finansal krizin derinden hissedildiği birinci çeyrekte G20 bölgesinde GSYH yüzde 1,5 geriledi.

    G20 ekonomileri içinde, ilk çeyrekte Kovid-19'dan dolayı sıkı tedbirleri ilk alan ülke olan Çin, yüzde 9,8 ile GSYH'de en fazla gerileme yaşayan ülke olarak belirlendi. Çin'i, yüzde 5,3 ile Fransa ve İtalya izledi.

    İlk çeyrekte Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yüzde 2,2 daralırken, Kanada ekonomisi yüzde 2,1 ve İngiltere ekonomisi yüzde 2 küçüldü.

    İlk çeyrekte GSYH'deki gerileme Brezilya'da yüzde 1,5 olurken, ABD ve Güney Kore'de yüzde 1,3'te kaldı. Meksika ekonomisi yüzde 1,2, Endonezya ekonomisi yüzde 0,7, Japonya ekonomisi yüzde 0,6 ve Avustralya ekonomisi yüzde 0,3 daraldı.

    Kovid-19 salgınına rağmen G20 ülkeleri içinde sadece Türkiye ve Hindistan'ın ilk çeyrekte büyümesi dikkati çekti. Hindistan, ilk çeyrekte 2019'un son çeyreğine göre yüzde 0,7, Türkiye de yüzde 0,6 büyüdü.

    Türkiye, mevsimsellikten arındırılmış olarak ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 4,4 ile G20 ülkeleri içinde en fazla ekonomik büyüme elde eden ülke olarak belirlendi. Çin de yüzde 6,8 ile en fazla daralan ülke oldu.

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