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HaberlerEkonomi Haberleri 'Türkiye yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip'
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23.11.2020 - 11:18 | | AA

'Türkiye yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip'

Bakan Pekcan, "Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip. 2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı. " dedi.

'Türkiye yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip'

Bakan Pekcan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı.

2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz.

2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz.

Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz.

Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
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