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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'de de kullanılıyor! Sınır getirdiler...
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    06.02.2020 - 14:04 |

    Türkiye'de de kullanılıyor! Sınır getirdiler...

    Dünyaca ünlü ev kiralama uygulaması Airbnb, gürültü ve şiddet olayları sebebiyle Kanada'da 25 yaşın altındaki kullanıcılara ev kiralamayı durdurdu. Kanada'nın uygulamanın başlaması için pilot ülke olarak belirlendiği ifade ediliyor.

    Türkiye'de de kullanılıyor! Sınır getirdiler...

    Dünyaca ünlü ev kiralama uygulaması Airbnb Kanada’da 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralama hizmeti vermeyeceğini açıkladı. Pilot uygulama Kanada'da başlarken kent merkezine yakın bölgelerde gürültü ve şiddet olaylarının artmasıyla birlikte 25 yaşın altındaki kişilere ev kiralanması yasaklandı.

    Financial Times'ta yer alan habere göre eğer 25 yaşın altında olan bir kiracı hakkında çok fazla pozitif yorum varsa ev kiralamak tekrar düşünülebilecek. Airbnb tarafından yapılan açıklamada, “Kanada ve dünyada ek güvenlik önlemleri alınmaya devam edilecektir” ifadesi kullanıldı. Airbnb'nin şirket değerinin 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

    MALİYE TAKİP EDİYOR

    Airbnb Türkiye’de de hizmet veriyor. Maliye Airbnb üzerinden gelir elde edip bu geliri bildirmeyen mükellefleri takip etmeye çalışıyor.

    Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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