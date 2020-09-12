Türkiye’de en çok gelir İstanbul’da

TÜİK, 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2019’da 28 bin 522 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge 40 bin 749 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 32 bin 384 lirayla Batı Anadolu, 30 bin 337 lirayla Ege izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 13 bin 441 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olarak sıralandı.

Yüzde 20’lik grup

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Bu oran Türkiye genelinde 7.4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.6 ile Doğu Marmara, 5.5 ile Batı Karadeniz, 5.6 ile Orta Anadolu olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 7.8 ile İstanbul, 6.7 ile Akdeniz ve 6.6 ile Batı Marmara olarak sıralandı.

Araştırmaya göre P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 4.2 ile TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın, 4,3 ile TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve 4,5 ile TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik.