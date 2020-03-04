04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’de outdoor pazarını büyütecek
Outdoor ve doğa sporları markası Salomon, Türkiye’de hedef büyüttü. Salomon’u bünyesinde bulunduran Amer Sports Türkiye, Körfez Ülkeleri ve Güney Afrika İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş, “Şirketimiz, Türkiye ile birlikte 34 ülkede faaliyet gösteriyor ve bu markaların ileri teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. 10.000’e yakın kişiye istihdam sağlayan Amer Sports’un 2019 yılı ürün satış hacmi ise yaklaşık 3 milyon euro oldu” dedi.
Olgar Şirketler Grubu Markalar Direktörü Atilla Kuduoğlu ise, “Salomon ürünleri Türkiye’de 8 yıldır şirketimiz tarafından satılıyor. 8 yılda 7 bin çift ayakkabıdan satış hacmimizi 120 bin çifte çıkardık. Ancak bu gelişimden tatmin olmuyoruz. Hedefimiz 500 bin çifte ulaşmak. Bunun için 2020’de ve gelecek dönemde yol koşularına olan odağımızı artıracağız, yeni ürünleri Türkiye’ye getireceğiz” diye konuştu. Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad ise, bu yılki mottolarının ‘Run on Emotion’ olduğunu belirterek, kadınlar için özel seçenekler sunacaklarını aktardı.