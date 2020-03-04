Türkiye’de outdoor pazarını büyütecek

Olgar Şirketler Grubu Markalar Direktörü Atilla Kuduoğlu ise, “Salomon ürünleri Türkiye’de 8 yıldır şirketimiz tarafından satılıyor. 8 yılda 7 bin çift ayakkabıdan satış hacmimizi 120 bin çifte çıkardık. Ancak bu gelişimden tatmin olmuyoruz. Hedefimiz 500 bin çifte ulaşmak. Bunun için 2020’de ve gelecek dönemde yol koşularına olan odağımızı artıracağız, yeni ürünleri Türkiye’ye getireceğiz” diye konuştu. Salomon Türkiye Marka Müdürü Orçun Kutluad ise, bu yılki mottolarının ‘Run on Emotion’ olduğunu belirterek, kadınlar için özel seçenekler sunacaklarını aktardı.