Türkiye’de son 5 yılda 7 milyon konut satıldı

5 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, Eylül 2015 - Ağustos 2020 döneminde 6 milyon 944 bin 616 konut el değiştirdi.

Söz konusu dönemde en yüksek konut satışı 1 milyon 409 bin 314 ile 2017’de gerçekleştirilirken, 2015’te 1 milyon 289 bin 320, 2016’da 1 milyon 341 bin 453, 2018’de 1 milyon 375 bin 398, 2019’da 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde, banka faiz oranlarının düşürülmesinin etkisiyle el değiştiren konut adedi 1 milyon 24 bin 534 olarak kayıtlara geçti.

En çok İstanbul’da

Son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 199 bin 715 ile İstanbul’da gerçekleşti. Ankara’da bu dönemde 720 bin 124, İzmir’de 412 bin 588, Antalya’da 313 bin 735 ve Bursa’da 265 bin 715 konut satıldı.

Eylül 2015 - Ağustos 2020 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 154 bin 871 oldu.

Yabancıların bu dönemde satın aldığı konutun yüzde 39.8’i İstanbul’da yer aldı.

Iraklılar, 30 bin 209 ile Ocak 2015 yılının ilk ayından bu yana Türkiye’den en çok konut alan yabancılar oldu. Iraklıları, 15 bin 83 ile İranlılar, 13 bin 296 ile Suudi Arabistanlılar, 11 bin 228 ile Ruslar ve 10 bin 137 ile Kuveytliler takip etti.