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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 141 milyona yaklaştı
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    05.05.2020 - 11:05 | | AA

    Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 141 milyona yaklaştı

    Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numarası taşıma sayısı, mayıs başı itibarıyla yaklaşık 139 milyona yaklaşırken, sabit telefonlarda 2 milyon olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 141 milyona yaklaştı

    AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede 80 milyon 790 bin 877 mobil abonesi bulunuyor.

    Mayıs başı itibarıyla numara taşıma işlemi sayısı 140 milyon 917 bin 640'ı buldu. Bunlardan yaklaşık 139 milyonu cep telefonu, 2 milyonu sabit telefon numaralarından oluşuyor.

    Dönemler itibarıyla bakıldığında geçen yılın dördüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,29 arttı. Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle Ekim-Aralık 2019 döneminde Türk Telekom (TT Mobil) yaklaşık 45 bin abone, Turkcell yaklaşık 32 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 78 bin abone numarasını taşıdı.

    Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında 2019 sonu itibarıyla Turkcell'in yüzde 40,5, Vodafone'un yüzde 31,1, TT Mobil'in ise yüzde 28,4'lük paya sahip olduğu görüldü.

    Sabit telefonlarda numara taşıma 2 milyonda kaldı

    Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.

    Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 50 bin 62 numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.

    Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türk Telekom net olarak 31 bin 864 abone kaybederken, Vodafone net 10 bin 139 abone kazandı.

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