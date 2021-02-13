'Türkiye'de yatırımdan çok mutluyuz'

Nippon Paint - Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını ve büyük işler başarmayı hedeflediklerini belirterek, “Umuyoruz ki, yeniliklerimizle bu ülkeye katkılar sunacağız” dedi.