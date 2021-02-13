13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
'Türkiye'de yatırımdan çok mutluyuz'
Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlayan Nippon Paint, Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılmayı hedefliyor. Betek Boya ve iştiraklerini bünyesine katarak Türkiye pazarına giren Japonya merkezli Nippon Paint, 6.5 milyar doların üzerinde cirosu ve 25 bini aşkın çalışanıyla Asya’nın en büyük boya üreticisi olarak biliniyor.
Nippon Paint - Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını ve büyük işler başarmayı hedeflediklerini belirterek, “Umuyoruz ki, yeniliklerimizle bu ülkeye katkılar sunacağız” dedi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.