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13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

'Türkiye'de yatırımdan çok mutluyuz'

Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlayan Nippon Paint, Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılmayı hedefliyor. Betek Boya ve iştiraklerini bünyesine katarak Türkiye pazarına giren Japonya merkezli Nippon Paint, 6.5 milyar doların üzerinde cirosu ve 25 bini aşkın çalışanıyla Asya’nın en büyük boya üreticisi olarak biliniyor.

'Türkiye'de yatırımdan çok mutluyuz'

 

Nippon Paint - Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını ve büyük işler başarmayı hedeflediklerini belirterek, “Umuyoruz ki, yeniliklerimizle bu ülkeye katkılar sunacağız” dedi.

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