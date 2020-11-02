Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek

TAİB'den yapılan açıklamada, birlik üyelerinin ve Türkiye'deki iş insanlarının yardımlarıyla toplanan nakit para desteğinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Yardım Fonu'na aktarıldığı bildirildi.

Nakdi destek haricinde üye firmalar tarafından tıbbi ve gıda desteklerinin de sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamları olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman ordumuzun ve devletimizin yanındayız." denildi.