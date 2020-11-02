85,90BİST1.1372.23EURO9.831.68USD8.431.07ALTIN512.541.64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek
    ABONE OL
    02.11.2020 - 15:07 | | AA

    Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek

    Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği (TAİB), Karabağ'daki Ermenistan işgaline son vermek için başlatılan seferberliğe destek olmak amacıyla Azerbaycan ordusuna nakdi yardımda bulundu.

    Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından Azerbaycan ordusuna maddi destek

    TAİB'den yapılan açıklamada, birlik üyelerinin ve Türkiye'deki iş insanlarının yardımlarıyla toplanan nakit para desteğinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Yardım Fonu'na aktarıldığı bildirildi.

    Nakdi destek haricinde üye firmalar tarafından tıbbi ve gıda desteklerinin de sürdüğü kaydedildi.

    Açıklamada, "Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamları olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman ordumuzun ve devletimizin yanındayız." denildi.

      Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      2020 ABD Seçimleri

      Gün Kaldı



      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

      Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

      Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

      Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

      Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

      Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

      RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

      RTÜK Başkanvekili: RTÜK'e 263 bin 243 adet vatandaş bildirimi geldi

      Sıradaki Haber