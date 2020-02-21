Türkiye’den 6 ülkeye vize muafiyeti

Aksoy, Türkiye’nin, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık’a vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.



Sözcü Aksoy, Türkiye’nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, “Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart’tan itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır” ifadesini kullandı.



Bağlıkaya: Turizm rekora ilerliyor



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türk turizmi emin adımlarla rekorlara doğru ilerliyor” dedi. Turizm sektöründe alternatif alanların önemine işaret ederek kruvaziyer turizmine dikkati çeken Bağlıkaya, son yıllarda bu konuda da güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi.



Yapılan yatırımlar ve çalışmaların meyve vermeye başladığını belirten Bağlıkaya, “Türkiye’ye gelen kruvaziyer sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. Gemilerin tarifelerindeki boşlukları Türkiye ve Akdeniz çanağında kullanmaları da beklenen bir şey. Ülkemiz de bundan hak ettiği payı alacaktır” diye konuştu.