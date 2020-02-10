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    10.02.2020 - 15:38 | | AA

    Türkiye’den iki marka dünya perakende listesinde

    Deloitte’un Perakendenin Küresel Güçleri 2020  Raporu'na göre, dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde  ettiği toplam gelir 4,74 trilyon dolar oldu. Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelir  ise ortalama 19,0 milyar dolar oldu. Türkiye’den BİM ve A101 bu yıl da dev  markaların yer aldığı listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

    Türkiye’den iki marka dünya perakende listesinde

    Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'nu yayınladı. Rapora göre toplam gelir anlamında en büyük 250 perakende şirketi,  2018 mali yılında yüzde 4,1 bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyondolar gelir elde etti.

    Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları,  bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme  oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak,  toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 katkıda bulundu.

    Toplam gelirin yüzde 66,5'i hızlı tüketim sektörü şirketlerinden

    Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de  ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim  oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin yüzde  66,5’ini oluşturdu.

    Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye  girerken, bu şirketler listenin yüzde 34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin  ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkati çekti. 

    En hızlı büyüyen 50 şirketin son 5 yılki büyüme ortalaması yüzde 19,4  ile 250 şirketin yüzde 5 olan ortalama büyümesinin oldukça üzerinde gerçekleşti.  Bu büyümedeki en önemli faktör e-ticaret’teki büyüme olarak öne çıktı.

    BİM ve A101 devler arasında yarıştı 

    Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande  Özdiler Yılmazkaya, "Türkiye’den iki şirket 2018’de yaşanan ekonomik yavaşlama ve  TL’de yaşanan değer kaybına rağmen dünyanın en büyük perakende şirketleri  arasında yer almaya devam etti.  BİM, 2013-2018 yılları arasında yüzde 22,2’lik  büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan  A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı  büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu."  bilgilerini verdi.

    Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise perakende  sektöründe ilk sıralardaki oyuncuların yerlerini korumaya devam ettiklerini ifade  ederek, 2019’da yavaşlayan dünya ekonomisinin, 2020 için de yavaşlama sinyalleri  verdiğini kaydetti.

    Dünya ekonomisinin az da olsa pozitif büyümeyi yakalayabileceği  düşünülse de bu zorlu ortamda sektör oyuncularının yeni iş alanları ve pazarlar  geliştirmek istiyorsa dijital etkinliklerini artırmak durumunda olduğunu aktaran  Yıldırım, şöyle devam etti:

    "2019 yılında tüketicilerin beklentilerini tahmin etmek hiç olmadığı  kadar önem kazandı. Dünya ticaretindeki ülkelerin uyguladığı korumacı  politikaların, düşük enflasyon ve borçlanma maliyetleri ortamının devam etmesi  bekleniyor. Ancak düşük borçlanma maliyetlerine rağmen, işsizliğin azaldığı  ülkeler dahil olmak üzere düşük maaş artış oranları ve buna bağlı tüketici  harcamalarındaki zayıflık nedeniyle yatırım harcamaları nispeten zayıf kalacak ve  ekonomik büyüme dünya genelinde kısıtlanacaktır” diye konuştu.

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