Türkiye’den Somali’ye jest

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine, ‘4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun’ kapsamında karar verildi.

IMF tarafından 25 Mart 2020’de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF’nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye’ye 11 milyon 906 bin SDR iade edildi. Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR’si de Somali’nin yönetilen hesabına Türkiye’nin kota payı oranında hibe edildi.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Somali Cumhuriyeti’nin IMF’ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF’den alacağı para karşılığında sildiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında dost ve kardeş Türkiye devletine teşekkür ederim” dedi.