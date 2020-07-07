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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin altın ithalatı arttı
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    07.07.2020 - 11:29 |

    Türkiye'nin altın ithalatı arttı

    Türkiye`nin haziranda altın ithalatı 21,5 ton oldu.

    Türkiye'nin altın ithalatı arttı

    Türkiye'nin 2020 yılı Haziran ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %175,0 artışla 21 bin 518 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 7 bin 824 Kg olmuştu.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 45 bin 244 Kg oldu.

    Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı bin 123 Kg olmuştu.

    ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndaTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırılırken ağır makineli silahların başında ise askerler nöbet tuttu. Donanmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir” denildi.
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