Türkiye'nin altın ithalatı arttı

Türkiye'nin 2020 yılı Haziran ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %175,0 artışla 21 bin 518 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 7 bin 824 Kg olmuştu.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 45 bin 244 Kg oldu.



Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı bin 123 Kg olmuştu.