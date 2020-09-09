Türkiye'nin altın ithalatında büyük artış

Türkiye'nin 2020 yılı Ağustos ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %236,1 artışla 37 bin 611 kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 11 bin 190 kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 102 bin 660 kg oldu. Böylece gümüş ithalatı rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 858 kg olmuştu.
Polis merkezinde rüşvet pazarlığı!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Büyükçekmece polis merkezine geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği baskında iki polis memurunun bir vatandaşla yaptığı rüşvet pazarlığının görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D’den Emrullah Erdinç’in ulaştığı görüntülere göre, iki polis memuru, denetimler sırasında yakalattığı silah süngüsü ile ilgili bir vatandaşla bin TL karşılığında dosyayı kapatmak için anlaştı. Ancak polislerin anlaştığı vatandaş, emniyete ve savcılığa giderek rüşvet pazarlığını anlatıp suç duyurusunda bulundu.