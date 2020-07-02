BİST115.3150.00EURO7.720.26USD6.850.06ALTIN388.77-0.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin elektrik tüketimi dün 3,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı
    ABONE OL
    02.07.2020 - 08:58 |

    Türkiye'nin elektrik tüketimi dün 3,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

    Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelen sanayide çarkların yeniden dönmeye başlaması ve sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla dün elektrik tüketimi son 3,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

    Türkiye'nin elektrik tüketimi dün 3,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

    Türkiye'nin 1 Temmuz tarihinde günlük tüketimi 860 bin 565 MWh oldu.

    En son 19 Mart tarihinde tüketim 860 bin 905 MWh olarak kaydedilmişti. Meteoroloji, hava sıcaklığının tüm Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini bildirdi.

    Dün elektrik üretimi 860 bin 250 MWh olarak gerçekleşti.

    TEİAŞ tarafından açıklanan verilere göre, üretimin yüzde 78,29'u serbest üretim şirketleri santrallerinden, yüzde 3,92'si işletme hakkı devredilen santrallerden, yüzde 17,53'ü EÜAŞ santrallerinden, yüzde 0,27'si yap-işlet-devret santrallerinden sağlandı.

    Dün ayrıca 7 bin 046 MWh ithalat, 6 bin 731 MWh ihracat yapıldı.

      İstanbul Başakşehir'de fabrika yangınıBaşakşehir'de bant üretimi yapan 2 bin 500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

      Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

      Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

      Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

      Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

      Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Temmuz Şans Topu çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?

      Sıradaki Haber