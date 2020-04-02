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    02.04.2020 - 11:13 | | AA

    Türkiye'nin elektrik tüketimi martta azaldı

    Türkiye'nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 azalarak, 23 milyar 739 milyon 192 bin kilovatsaat oldu.

    Türkiye'nin elektrik tüketimi martta azaldı

    AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 860 milyon 905 bin kilovatsaatle 19 Mart'ta, en düşük tüketim ise 652 milyon 892 bin kilovatsaatle 29 Mart'ta gerçekleşti.

    Martta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 azalarak 23 milyar 739 milyon 192 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 0,74 azalışla 23 milyar 622 milyon 934 bin kilovatsaate geriledi.

    Elektrik üretiminin yüzde 40,64'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 20,48'i ithal kömür santrallerinden, yüzde 10,19'u ise doğal gaz santrallerinden karşılandı.

    Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 14,25'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,05 oldu. Kalan yüzde 5,39'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

    Elektrik ithalatı yüzde 18,58 arttı

    Türkiye'nin elektrik ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,58 artarak, 307 milyon 184 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl martta 259 milyon 45 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

    Martta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,69 azalarak 190 milyon 925 bin kilovatsaat oldu. Mart 2019'da 264 milyon 52 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

    Öte yandan, şubat sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 406 megavata ulaştı.

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