Türkiye'nin "gözde" turizm destinasyonlarına iki ayda 6 milyondan fazla yolcu uçtu

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte gözde turizm destinasyonlarına yakın havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor.

Alınan sıkı tedbirler kapsamında devam eden hava trafiği, yerli turizm bölgelerine seyahat eden yolcuların istatistiklerine de olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, haziran ve temmuz ayında İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 1 milyon 260 bin 712, dış hatta 743 bin 965 yolcu ağırlandı.

Bu havalimanından iki ayda toplam 2 milyon 4 bin 677 yolcu seyahat etti.

Aynı aylarda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 1 milyon 738 bin 78 yolcu ağırlandı.

Yolcuların 1 milyon 419 bin 774'ü iç hat, 318 bin 304'ü dış hat seferleriyle bu havalimanından uçtu.

Böylelikle İstanbul'daki havalimanlarından seferlerin yoğunlaştığı haziran-temmuzda 3 milyon 742 bin 755 yolcu geliş ve gidiş yaptı.

Gözde tatil destinasyonlarına sahip İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda, yazın yolcu yoğunluğu yaşandı.

İki aylık dönemde iç hatta 611 bin 760, dış hatta 160 bin 629 olmak üzere toplam 772 bin 389 yolcu ağırlandı.

Antalya'da 750 bini aşkın yolcu uçtu

Rus ve Ukraynalı yolcuların tatil için sık kullandığı Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan iki ayda toplam 756 bin 454 yolcu uçtu.

Yolcuların 370 bin 271'si iç hat, 386 bin 183'ü dış hat noktalarına seyahat etti.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı iki ayda, iç ve dış hatta 37 bin 169 yolcu kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'ndan iç hatta 144 bin 947, dış hatta 44 bin 986 olmak üzere 189 bin 933 yolcunun seyahat ettiği istatistiklere yansıdı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda iki aylık dönemde toplam 243 bin 805 yolcu geliş-gidiş yaptı. Yolcuların 206 bin 190'ı iç, 37 bin 615'i dış hat noktalarına seyahat etti.

İş ve tatil amaçlı seyahat eden yolcuların ilgi gösterdiği Adana Havalimanı'ndaki hava trafiği haziran-temmuzda diğer aylara göre daha da yoğunlaştı.

Toplam 353 bin 413 kişinin seyahat ettiği havalimanında yolcuların 326 bin 640'ü iç hat, 26 bin 773'ü dış hatları tercih etti.

Türkiye'nin ünlü tatil destinasyonlarında hizmet veren havalimanlarından haziran ve temmuzda uçan yolcu sayısı iç hatta 4 milyon 377 bin 463, dış hatta 1 milyon 718 bin 455 olarak hesaplandı.

İki ayda söz konusu havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı 6 milyon 95 bin 918 oldu.