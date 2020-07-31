Türkiye’nin gücüne güven artıyor

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11.8 artarak 82.2 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Koronavirüs salgınının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi, toparlanmayı sürdürdü. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 yükselerek 66.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artışla 94.6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11.6 artarak 87 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerine geriledi.

Birlik ve beraberlik

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle nisanda keskin gerileyerek 51.3 değerini aldı ve endeks tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Endeks mayıs ayında 61.7’ye haziranda 73.5’e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, “Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz” dedi.

Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti:

“Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73.5 iken, temmuz ayında yüzde 11.8 oranında artarak 82.2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz.”

Ekonomik güven endeksi tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.