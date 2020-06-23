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    23.06.2020 - 11:50 | | AA

    Türkiye'nin hayvancılık üssü

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım  İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirerek  Türkiye'deki hayvancılık için önemli bir görevi üstleniyor.

    Türkiye'nin hayvancılık üssü

    Türkiye'nin hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün  kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği damızlık hayvanları yetiştiricilere  ulaştıran TİGEM, üstün vasıflı ve hastalıklardan ari damızlık sığır ve koyun  yetiştiriciliği yapıyor.

    Yetiştirdiği damızlıklarla Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesine  önemli katkı sağlayan TİGEM, söz konusu damızlıkları bulundukları bölgenin  ekolojisine ve o bölgedeki hastalıklara adapte olacak şekilde yetiştiriyor.

    TİGEM, büyükbaş faaliyetlerini yetiştiricilerin isteklerini dikkate  alarak, siyah-alaca, esmer, simmental, jersey ve limousin ırkı hayvanlarla  sürdürüyor.

    Türkiye'de koyunculuğunun gelişmesi ve ıslahı ile yerli koyun  ırklarına ait gen kaynaklarının korunmasında etkin olarak rol alan TİGEM,  koyunculuk faaliyetlerini 9 işletmede, merinos, morkaraman, akkaraman, ivesi,  Bafra, Acıpayam, malya, Türktahirova, kıvırcık ve Polatlı ırklarıyla devam  ettiriyor.

    TİGEM, gen kaynağını koruma amaçlı tiftik keçisi ile son yıllarda keçi  sütü ürünlerine olan talebin yoğunlaşması dolayısıyla artan damızlık keçi  taleplerinin karşılanması için Halep ırkı damızlık keçi yetiştiriciliği de  yürütüyor.

    Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş damızlık hayvan yetiştiriciliğinden  önemli rol üstlenen TİGEM'in yurdun dört bir yanındaki işletlemeleri, Anadolu  Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

    Altınova Tarım İşletmesi (Konya)

    İşletmede, esmer ırkı ile sığırcılık, Anadolu merinosu ırkı ile  koyunculuk faaliyeti yürütülüyor. Geçen yıl 1013 baş esmer ırkına sahip olan  işletmede, 401 baş buzağı doğdu.

    Anadolu merinosu ırkı yetiştirilen işletmede, geçen yıl 17 bin 845 baş  küçükbaş bulunurken, 12 bin 502 ise kuzu üretimi gerçekleştirildi.

    Anadolu Tarım İşletmesi (Eskişehir)

    İşletmede, esmer ırkıyla sığırcılık faaliyeti ve Ankara tiftik keçisi  yetiştiriciliği yapılıyor. 2019 yılında 3 bin 329 baş esmer ırkına sahip  işlemede, 1277 baş buzağı üretimi yapıldı. Keçi yetiştiriciliğinde önemli yere  sahip işletme, geçen yıl 1136 baş keçiye sahipken, 469 baş anadan 601 baş oğlak  yetiştirildi.

    Ceylanpınar Tarım İşletmesi (Şanlıurfa)

    Siyah alaca (holstein) ve simental ırkları ile sığırcılık faaliyeti,  ivesi ırkı ile koyunculuk faaliyeti yürütülen işletmede, Halep ırkı ile keçi  yetiştiriciliği sürdürülüyor.

    İşletmede geçen yıl 7 bin 252 büyükbaş bulunurken, 2 bin 306 buzağı  yetiştirildi. 90 bin 877 koyunun bulunduğu işletmede, 35 bin 234 baş anadan 36  bin 793 kuzu doğdu. İşletme geçen yıl 2 bin 431 keçi varlığına sahipken, 1343 baş  anadan 1560 oğlak dünyaya geldi.

    Çukurova Tarım İşletmesi (Adana)

    Siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılan işletmede, geçen yıl  1181 olan büyükbaş hayvan sayısının yanı sıra 300 baş buzağı yetiştirildi.

    Dalaman Tarım İşletmesi (Muğla)

    İşletmede, siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılıyor. 2019  yılında 1207 baş sığırın bulunduğu işletmede, 550 baş buzağı üretimi  gerçekleştirildi.

    Gökhöyük Tarım İşletmesi (Amasya)

    İşletmede, jersey ırkları ile sığırcılık ve Bafra ırkıyla koyunculuk  yapılarak ülke hayvancılığına katkı sunuluyor. Geçen sene 1086 büyükbaş hayvana  sahip olan işletmede, 440 buzağı yetiştirildi. Aynı yıl toplam 4 bin 535 küçükbaş  varlığı bulunan işletmede, 1818 baş anadan 3 bin 729 baş kuzu elde edildi.

    Gözlü Tarım İşletmesi (Konya)

    Esmer ve simental ırkı ile sığırcılık faaliyeti, Acıpayam, akkaraman,  Bafra ırkları ile koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, geçen yıl 4 bin 21  büyükbaş, 27 bin 571 küçükbaş hayvan varlığına sahipken, 1535 baş buzağı, 14 bin  976 baş anadan 19 bin 4 baş kuzu üretimi gerçekleştirdi.

    Karacabey Tarım İşletmesi (Bursa)

    Siyah alaca ve simental ırkları ile sığırcılık, merinos, kıvırcık ve  Türktahirova ırkıyla koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, ülkenin damızlık  ihtiyacını karşılıyor. 2019 yılında 2 bin 82 büyükbaş hayvana sahip işletmede,  305 buzağı yetiştirildi. Aynı sene 7 bin 101 küçükbaş hayvan varlığı bulunan  işletmede, 4 bin 604 baş anadan 4 bin 268 baş kuzu dünyaya geldi.

    Kazımkarabekir Tarım İşletmesi (Iğdır)

    İşletmede, limousin ve diğer etçi ırklar ile sığır yetiştiriciliği  faaliyeti, morkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülüyor. Geçen yıl 263  büyükbaşa sahip işletmede, 115 buzağı yetiştirildi. 8 bin 947 küçükbaşın  bulunduğu işletmede 2019 yılında 6 bin 428 baş anadan 5 bin 893 baş kuzu üretimi  gerçekleştirildi.

    Kocaş Tarım İşletmesi (Aksaray)

    Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletmede 2019 yılında  4 bin 48 büyükbaş bulunurken, 1727 baş buzağı üretimi gerçekleştirildi.

    Konuklar Tarım İşletmesi (Konya)

    Besi sığırı yetiştiriciliği faaliyeti yapılan işletmede 638 büyükbaş  hayvan varlığı bulunuyor.

    Malya Tarım İşletmesi (Kırşehir)

    İşletmede, akkaraman ve malya ırkları ile koyunculuk faaliyeti  sürdürülüyor. Geçen yıl 10 bin 40 küçükbaşa ev sahipliği yapan işletmede, 5 bin  35 baş anadan 6 bin 250 baş kuzu yetiştirildi.

    Polatlı Tarım İşletmesi (Ankara)

    Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği, merinos ve Polatlı ırkları ile  koyunculuk sürdürülen işletme, bu yönüyle Türkiye’nin hayvancılığına katkıda  bulunuyor. 2019 yılında 1956 büyükbaş, 15 bin 632 küçükbaş hayvanın bulunduğu  işletmede, 661 buzağı, 8 bin 676 baş anadan 9 bin 706 baş kuzu üretimi  yapıldı.

    Sultansuyu Tarım İşletmesi (Malatya)

    Esmer ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletme, geçen yıl 619  büyükbaşa sahipken, 188 buzağı üretimi gerçekleştirdi.

    Türkgeldi Tarım İşletmesi (Kırklareli)

    İşletmede, siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılıyor. 2019  yılında 2 bin 378 büyükbaş hayvan varlığı bulunan işletmede, 931 buzağı  yetiştirildi.

    Ulaş Tarım İşletmesi (Sivas)

    Kangal akkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülen işletmede,  geçen sene 10 bin 199 küçükbaş bulunurken, 5 bin 22 baş anadan 5 bin 241 kuzu  üretimi yapıldı.

    Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
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