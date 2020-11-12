MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 'Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor'
ABONE OL
12.11.2020 - 10:27 | | AA

'Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde 1127 teşvik belgesiyle 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor'

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımla 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildiren Varank, "Yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı.

Buna göre, eylülde en fazla yatırımı 1. Bölge çekti. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 43'ü bu bölgeye yönelik oldu. Yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 101, öngörülen istihdamda yüzde 57 ve sabit yatırımlarda yüzde 13 artış gerçekleşti. 

İstanbul Boğazı’nda skandal korona eğlencesi!İstanbul Boğazı’na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalar

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalar

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne zaman, saat kaçta?

KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ne zaman, saat kaçta?

Sıradaki Haber