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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı
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    15.07.2020 - 11:27 | | AA

    Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı

    Türkiye'den yılın ilk yarısında 92 ülkeye 39 milyon 755 bin dolarlık bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihraç edildi.

    Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı arttı

    AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-haziran döneminde otomotiv sektörünün alt gruplarından iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

    Geçen yılın ilk 6 ayında 32 milyon 852 bin dolarlık dış satıma imza atan iki tekerlekli taşıt üreticilerinin Ocak-Haziran 2020 ihracatı 39 milyon 755 bin dolar oldu.

    En fazla ihracatın yapıldığı Finlandiya'ya dış satım 7 milyon 879 bin dolardan 7 milyon 900 bin dolara yükseldi.

    İkinci sıradaki Hollanda'ya ihracat ise yüzde 106,53 arttı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 2 milyon 647 bin dolar olan ihracat, 2020'nin aynı döneminde 5 milyon 468 bin dolara çıktı.

    Sektörün önemli pazarlarından Fransa'ya ihracat ise yüzde 241,68 artışla 1 milyon 548 bin dolardan 5 milyon 290 bin dolara yükseldi.

    İki tekerlekli taşıt üreticileri, Almanya'ya da 5 milyon 14 bin dolarlık ürün gönderdi.

    Finlandiya, Hollanda, Fransa ve Almanya'ya dış satım, bu alanda toplam ihracatın yüzde 60'ını oluşturdu.

    Yunanistan'a yüzde 104, Romanya'ya yüzde 323 ihracat artışı

    Geçen senenin ilk yarısında 1 milyon 862 bin dolarlık iki tekerlekli taşıt gönderilen İtalya'ya dış satım, yüzde 59,82 yükselişle 2 milyon 977 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

    Yunanistan'a ihracatta da yüzde 104'lük artış kaydedildi. Bu ülkeye dış satım 1 milyon 261 bin dolardan 2 milyon 575 bin dolara ulaştı.

    Romanya'ya 2019'da 265 bin dolar olan dış satım, yüzde 323 artışla 1 milyon 125 bin dolara yükseldi.

    Sektör temsilcileri, 6 ayda İspanya'ya 1 milyon 864 bin, İngiltere'ye ise 1 milyon 820 bin dolarlık ihracata imza attı.

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