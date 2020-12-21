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21.12.2020 - 15:30 | | İHA

Türkiye'nin ilk asansörlü serasında kış ayında üretildi

Türkiye'nin ilk asansörlü ve tam otomatik topraksız çilek serasında kış mevsiminde de çilek üretimi devam ediyor.

Türkiye'nin ilk asansörlü serasında kış ayında üretildi

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde bulunan 5 bin metrekarelik alanda yaz aylarında kurulan serada çilek üretimi kışı ayında da devam ediyor. Kokopit malzeme üzerine dikilen çilekler asansör sistemi ile güneşini daha iyi almasının yanı sıra hasadın yapılmasında da büyük kolaylık sağlıyor. Seranın iklimlendirmesi, ilaçlaması ve sulaması otomatik sistemle yapılıyor. Hasat edilen ürünler ise çevre il ve ilçelerden yoğun talep görüyor.

Çilek üretimi ay sonuna kadar devam edecek

Ziraat Yüksek Mühendisi Emircan Dinçer, temmuz ayında ürün almaya başladıkları serada aralık ayının sonuna doğruda devam ettiklerini kaydetti. Dinçer, “Tokat’ta yaklaşık 1 ay önce açık alanda yapılan çilek üretimi bitmiş durumda. Ama bizler halen üretime devam ediyoruz. Bu anlamda da bir ilke imza atmış durumdayız. Dışında hava eksi 4 derece iken sera koşullarında üretimlerine ara vermeden devam ediyoruz. Kış mevsiminde de yoğun talep alıyoruz. Taleplere yetişmez duruma geldik. İnşallah seneye daha fazla üretimle bu talepleri karşılamayı düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk asansörlü çilek serası

Çilek serasının tam otomasyonla çalıştığını ifade eden Dinçer “Topraksız tarımda bizler bu yetiştiriciliği süründürüyoruz. Topraksız tarımın avantajlarını burada görmüş bulunmaktayız. Hem çevre illere hem kendi üreticimize bu sistemi anlatıyoruz. Bu sistem Türkiye’de ilk ve dünyada da sayılı olması nedeniyle güzel bir proje. Serada şuan ısıtma sistemi yok kendi şartlarında devam ediyor. Bizler bunu tamamen bitkinin soğuklama ihtiyacını karşılayabilmesi için herhangi bir ısıtma ihtiyacı duymadık. Isıtma sistemi ile birlikte buradaki üretim süresini çok daha fazla artırabiliriz” diye konuştu.

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