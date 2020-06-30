Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Zonguldak açıklarında

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Zonguldak'a gelen yardımcı "Korkut" gemisi ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.
İstanbul’un göbeğinde ilginç hırsızlık kameradaŞişli’de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken iş yeri sahibi İlhan Ercan, “Bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler” dedi.