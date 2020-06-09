Türkiye'nin lehine fırsatlar oluşacak

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Kovid-19 sonrası ‘yeni normale’ evrilen dünya düzeninde hem başta kadınlar olmak üzere girişimcilere öneriler sundu, hem de kendi yatırımlarındaki yeni dikkat noktalarını anlattı. Girişimci gençlere artık yeni düzende ‘daha fazla’ iş düştüğünü kaydeden Bulut, “Her yeni dönem kendi fırsat ortamını da oluşturur. Ama fırsat ayağımıza gelmez, dönemin dinamiklerini iyi anlayıp yöneterek biz fırsata gideceğiz” dedi.

Girişimcilik ekosistemini desteklemek için becerilere yönelik eğitimin önemine dikkat çeken Bulut, tam da bu dönem öncesine denk gelen ve İstanbul Bulut Eğitim Vakfı olarak kurdukları İstanbul Galata Üniversitesi ile hedeflerini de Milliyet okuyucuları ile paylaştı.

‘Doğa odaklı bir değişim’

Kovid-19’la birlikte yatırım alanlarınızda nasıl değişimler olacak?

Yatırımlarımız inşaat, sağlık ve ambalaj alanlarında. Eğitim sektörüne de girerek, İstanbul Galata Üniversitesi’ni kurduk. Biz, yatırım planlarımızı ertelemeden devreye aldık. Bu dönemde kendimize 3 aylık bir zaman dilimi ayırmıştık. Bu nedenle haziranda yavaş yavaş ve tedbirli şekilde işlerin başlaması sektörlere olumlu yansıyacak. İnsan ve doğa odaklı değişimler ilk sırada olacak. Omuzlarımıza bir anda çok fazla yük yüklediğimizi görürken, bir yandan da doğayı gözetmeden daha çok tüketmeye odaklandığımızı fark ettik. Mevcut kuralların artık bir yaşam biçimi haline geleceğini göreceğiz. Tüm bunlar, iş yaptığımız alanlarda daha iyi standartlar oluşturup, dünya ticaretindeki ağırlığımızı daha iyi ortaya koymamızda faydalı olacak.

‘Üretime, çalışmaya devam’

Yatırım kararlarınız ve çalışanlar açısından nasıl bir dönem oldu?

Hiçbir kararımızı ertelemeden aynı takviminde hayata geçiriyoruz. Bu süreçte de atmamız gereken adımları attık. Sadece daha dikkatli olarak, yeni döneme uyum sağlamaya özen göstererek hareket ediyoruz. İstihdam konusunda da hiçbir kısıtlamaya gitmedik. Bir yandan dünyayı, bir yandan ülkemizi yakından takip ediyoruz.

Pandeminin tedarik zincirinizde bir etkisini gözlemlediniz mi?

Ara mal kullanımımız pek olmadığı için bunu yakından gözlemlemedik. Örnek vermek gerekirse; makine temin ettik ama onu kuracak ekibi bir süre beklemek durumunda kaldık. Bunun dışında bir yavaşlama yaşamadık. Geldiğimiz noktada ise, Türkiye’nin dünyada bu süreci en iyi yöneten ülke olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Türkiye lehine önemli fırsatlar oluşacak. Şimdi sırada, tedbirlerimizi alarak, üretimin durmasına izin vermeden çalışmaya devam etmek var.

‘Planımız dijital olsun’

Sektörlerinizde alınan tedbirler ve yaşanan değişimler nelerdir?

Hem faaliyette bulunduğumuz sektörlerde, hem de iş dünyasının yeni döneme ilişkin hazırlıkları yaptığını görüyoruz. Hijyen standartlarımız daha yükseldi. Dezenfekte çalışmaları ve çalışma şartları düzenlendi. ‘Dijitalleşen dünya’ diye bahsettiğimiz zamanı asıl şimdi yaşıyoruz. Uluslararası toplantıları bile bir telefon ile yapıyoruz. Dünya artık çok daha yakın. İş dünyası öncelikle buna göre bir dijitalleşme planı oluşturmalı.

Bu yıla girerken yaptığınız bütçeyi ve koyduğunuz hedefleri nasıl değiştirdiniz?

Bütün iş dünyası yıl için belirlediği hedefleri, bütçeleri yeniledi. Dünyanın beklemediği bu sağlık krizi karşısında, temel hedefimiz; bu süreci en doğru şekilde yürüterek, en az yara ile atlatmak.

‘Yetişmiş insan gücü lazım’

Yeni normalde girişimci gençlere/kadınlara önerileriniz neler olur?

Eğitim sektörüne yaptığımız yatırımın temelinde, bugüne kadar iş yaptığım sektörlerden edindiğim ‘yetişmiş insan gücü ihtiyacı’ tecrübesi var. Bu gücünüz yoksa eksik kalıyorsunuz. Buradan hareketle, gençlerin daha girişimci bir ruh ile bezenirken, yeteneklerinin doğrultusunda hareket etmelerine katkı sunmak için üniversite projemizi hayata geçiriyoruz. Dünya tarihi krizlerle dolu. Bekleyerek bu dönemi atlatamayız. Yeni yatırım alanları oluşuyor, teknolojik donanım çok şey ifade ediyor. Bugünün koşullarına göre hazırlıklı olalım.